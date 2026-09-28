AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 607,01 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'706 Punkten steht. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 606,88 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 626,91 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1'202'656 Aktien.

Am 25.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 638,83 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 5,24 Prozent zulegen. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 157,09 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,12 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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