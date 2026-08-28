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28.08.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) büsst am Nachmittag ein

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) büsst am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 472,77 USD ab.

AMD
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Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 472,77 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'730 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 469,81 USD. Bei 473,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 675'794 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 584,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 23,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 149,24 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 68,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.08.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7.69 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 7,63 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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