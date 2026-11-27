Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 402,99 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'244 Punkten steht. Bei 399,22 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 420,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'500'641 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 658,52 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 63,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 13.38 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 8,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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