AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend mit sattem Kursplus

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,4 Prozent auf 559,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'728 Punkten steht. Bei 561,30 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 539,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'323'761 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 658,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 197,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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