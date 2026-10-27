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27.10.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 554,94 USD zu.

AMD
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Um 16:28 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,5 Prozent auf 554,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 555,11 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 539,69 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'340'715 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 658,52 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 18,67 Prozent zulegen. Am 04.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 188,24 USD ab. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 194,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 1,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 7,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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