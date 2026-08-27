AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 471,70 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'717 Punkten realisiert. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 471,01 USD. Bei 481,16 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'220'931 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 584,70 USD an. Gewinne von 23,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,24 USD. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Abschläge von 68,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.69 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,63 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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