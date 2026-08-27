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27.08.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Kursverlusten

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 476,42 USD.

AMD
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Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 476,42 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 472,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 481,16 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'126'909 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 584,70 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,73 Prozent hinzugewinnen. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 149,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,63 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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