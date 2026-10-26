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26.10.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend mit positiven Vorzeichen

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 531,64 USD.

AMD
432.46 CHF 2.07%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,9 Prozent auf 531,64 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'679 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 533,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 523,00 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 2'048'404 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 658,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,87 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 188,24 USD erreichte der Anteilsschein am 04.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent auf 11.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 12.3791 18.12.2026 161030150
Long 439.4583 18.12.2026 160421034
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.5278 15.65 161991938
Long 11.4145 5.97 162230862
Long 14.4085 4.08 162230861
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4154 11.47 161992590
Short 8.7892 7.33 161992589
Short 12.9252 3.76 162230890
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.14 149415741
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Short 16’051.56 8.66 S4QBAU
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Long 13’925.32 19.81 SMCOBU
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