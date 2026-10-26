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26.10.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Montagnachmittag fester

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Montagnachmittag fester

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 528,78 USD.

AMD
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Um 16:28 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 528,78 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'696 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 530,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 523,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'200'991 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei einem Wert von 658,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 64,40 Prozent sinken.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.69 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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