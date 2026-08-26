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26.08.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 483,06 USD.

AMD
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Um 16:28 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 483,06 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'669 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 491,11 USD. Bei 475,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'127'170 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 584,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 149,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 69,11 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,63 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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