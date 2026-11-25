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25.11.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Kurseinbussen
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 405,50 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 405,50 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'184 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 370,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 382,84 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 7'061'551 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Bei 658,52 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 188,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,58 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.38 Mrd. USD – ein Plus von 44,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 9.25 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.02.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,08 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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