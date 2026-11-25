Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 8,3 Prozent auf 379,01 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 371,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 382,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'398'938 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 658,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 73,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 188,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 101,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 13.38 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 9.25 Mrd. USD umgesetzt.

Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 8,08 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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