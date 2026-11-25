|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger setzen AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 8,3 Prozent auf 379,01 USD ab.
Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 8,3 Prozent auf 379,01 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 371,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 382,84 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'398'938 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 658,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 73,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 188,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 101,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 13.38 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 9.25 Mrd. USD umgesetzt.
Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 8,08 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie
Anthropic-Aktie im Fokus: KI-Pionier gelingt ein historischer Rekord-Börsengang
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
25.11.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger setzen AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|US approved sale of Nvidia and AMD chips to Chinese companies (Financial Times)
|
19.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 schwächelt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
AMD am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.