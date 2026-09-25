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25.09.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagabend seitwärts

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagabend seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ-Handel kam die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 629,47 USD.

AMD
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Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 629,47 USD an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 638,83 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 625,52 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 634,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'416'846 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (638,83 USD) erklomm das Papier am 25.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 154,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 75,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,38 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.54 Mrd. USD – ein Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 7,63 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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