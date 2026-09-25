Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’817 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9441 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’292 0.3%  Bitcoin 69’572 -0.4%  Dollar 0.8281 0.0%  Öl 104.7 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Devisen: Ruhiger Handel am Abend
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...
Plus500 Depot

AMD Aktie 903491 / US0079031078

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 635,60 USD.

AMD
522.35 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 635,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 638,83 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 634,13 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'282'444 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 638,83 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 0,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 154,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 75,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.

Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.0548 18.12.2026 156738819
Long 11.48 19.03.2027 160421036
Long 25.4661 18.12.2026 160421034
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2508 10.39 160236274
Long 11.6012 5.01 160421131
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2047 10.48 160421111
Short 9.7634 6.94 157840423
Short 15.3545 3.29 157840422
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.09 149415741
Long 10 -10.10 158687667
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS IonQ und NVIDIA: Beginnt jetzt die Quanten-Revolution?
15:48 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
11:37 SMI vor freundlichem Wochenausklang
10:00 Marktüberblick: Beiersdorf gesucht
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
24.09.26 Silber statt Gold? Steht die Aufholjagd erst am Anfang?
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’505.10 19.59 SSBLXU
Short 14’787.06 13.98 SNBHTU
Short 15’348.48 8.91 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’945.71 25.09.2026 17:30:53
Long 13’363.14 19.72 SPB9EU
Long 13’057.28 13.77 SU3B7U
Long 12’504.91 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
Morning Briefing - International

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 39/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 39/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.