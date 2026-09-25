AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 635,60 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'708 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 638,83 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 634,13 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'282'444 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 638,83 USD erreichte der Titel am 25.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 0,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 154,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 75,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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