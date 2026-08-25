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25.08.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) macht am Dienstagabend Boden gut

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) macht am Dienstagabend Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,4 Prozent auf 476,81 USD.

AMD
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Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,4 Prozent auf 476,81 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'667 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 480,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 475,76 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'844'328 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 584,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 18,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 149,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 68,70 Prozent sinken.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.54 Mrd. USD – ein Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,63 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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