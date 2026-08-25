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25.08.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) macht am Dienstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 474,76 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 16:28 Uhr 3,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'668 Punkten tendiert. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 478,63 USD zu. Bei 475,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1'373'358 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 584,70 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 23,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,24 USD am 09.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,63 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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