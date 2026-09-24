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24.09.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Donnerstagabend vor

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Donnerstagabend vor

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 619,00 USD.

AMD
530.07 CHF 4.13%
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Um 20:26 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 619,00 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'707 Punkten liegt. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 628,87 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 600,28 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'124'343 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 628,87 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 1,59 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,80 USD am 26.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.54 Mrd. USD – ein Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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