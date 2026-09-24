AMD Aktie 903491 / US0079031078
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24.09.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 613,61 USD ab.
Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 613,61 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'689 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 599,35 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 600,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'588'680 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2026 bei 624,78 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 1,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,80 USD am 26.09.2025. Abschläge von 74,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 7,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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