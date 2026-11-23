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23.11.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag auf Höhenflug
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 451,67 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 6,4 Prozent auf 451,67 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'285 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 475,36 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 475,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'599'606 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 658,52 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 45,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 188,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,32 Prozent.
AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent auf 13.38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 02.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 8,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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