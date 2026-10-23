AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagabend fester

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 517,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'632 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 523,80 USD. Bei 510,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'607'181 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 658,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 27,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 188,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2026). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 63,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.08.2026 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 7.69 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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