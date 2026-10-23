|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Freitagabend fester
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 517,73 USD.
Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 517,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'632 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 523,80 USD. Bei 510,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'607'181 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 658,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 27,19 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 188,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2026). Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 63,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.08.2026 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 7.69 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie
Bewegung im Trump-Depot: Über 500 August-Trades mit Fokus auf Aktien von Meta und SpaceX
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr abgeworfen
Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
AMD am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.