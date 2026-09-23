AMD Aktie 903491 / US0079031078
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23.09.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) fällt am Abend
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 613,06 USD ab.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 613,06 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 608,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 622,45 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'964'552 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 624,62 USD. Gewinne von 1,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 154,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 11.54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,63 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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