AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 610,22 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'716 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 610,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 622,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 839'453 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 624,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 2,31 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2025 Kursverluste bis auf 154,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 294,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 04.08.2026 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.69 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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