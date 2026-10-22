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22.10.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Abend deutlich nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,7 Prozent auf 510,35 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,7 Prozent auf 510,35 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'657 Punkten steht. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 507,17 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 523,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'159'791 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 658,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 29,03 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 63,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 7.69 Mrd. USD eingefahren.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.
Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,64 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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