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22.09.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Aufschlag
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,8 Prozent.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 620,66 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 621,99 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 606,52 USD. Zuletzt wechselten 3'466'226 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (621,99 USD) erklomm das Papier am 22.09.2026. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 0,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2025 auf bis zu 154,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 75,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 1,38 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.54 Mrd. USD – ein Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,63 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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