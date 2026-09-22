AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 621,99 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 606,52 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'692'105 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 621,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,38 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 154,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,02 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent auf 11.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 7,63 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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