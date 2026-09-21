AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend stark gefragt

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,7 Prozent auf 608,36 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'768 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 615,99 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 584,94 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'782'944 Stück gehandelt.

Am 21.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 615,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 154,80 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 74,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,38 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 11.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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