AMD Aktie 903491 / US0079031078
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21.09.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Bullen treiben AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag an
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 9,3 Prozent im Plus bei 611,63 USD.
Um 16:28 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,3 Prozent auf 611,63 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Bei 612,45 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 584,94 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 3'300'254 Stück.
Am 21.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 612,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 26.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 154,80 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 74,69 Prozent wieder erreichen.
Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,38 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,63 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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