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20.11.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Abend deutlich nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 11,6 Prozent im Minus bei 432,36 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 11,6 Prozent bei 432,36 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'982 Punkten liegt. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 428,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 469,34 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 8'435'719 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 658,52 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 34,34 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 188,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9.25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 8,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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