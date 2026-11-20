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20.11.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) knickt am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 464,28 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 464,28 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'110 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 453,73 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 469,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'378'616 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 658,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 41,84 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2026 (188,24 USD). Mit Abgaben von 59,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 8,08 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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