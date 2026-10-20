AMD Aktie 903491 / US0079031078
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20.10.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) legt am Abend zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 541,96 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'716 Punkten notiert. Bei 548,05 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 530,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'711'093 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 658,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 21,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.54 Mrd. USD gegenüber 7.69 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 03.11.2026 gerechnet. Am 02.11.2027 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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