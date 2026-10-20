AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) stabilisiert sich am Dienstagnachmittag

Mit einem Kurs von 538,02 USD zeigte sich die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'731 Punkten liegt. Bei 540,46 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 524,65 USD. Bei 530,05 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 706'940 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 658,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 22,40 Prozent Luft nach oben. Am 04.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent auf 11.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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