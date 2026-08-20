AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Donnerstagabend ab

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 461,75 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'653 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 460,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 466,58 USD. Bisher wurden heute 1'967'728 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Bei 584,70 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2025 Kursverluste bis auf 149,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.69 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 7,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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