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19.11.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagabend im Bärenmodus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 9,4 Prozent bei 480,12 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 9,4 Prozent auf 480,12 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'219 Punkten steht. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 470,57 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 542,98 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 9'835'353 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (658,52 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 37,16 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 188,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 60,79 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.11.2026 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13.38 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 44,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 8,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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