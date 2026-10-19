AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 541,22 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 553,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 551,66 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'194'144 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 658,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,67 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Abschläge von 65,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 11.54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) .

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut

Aktien von Intel, AMD und Co. im Minus: ASML-Zahlen verpuffen am Chipmarkt

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen