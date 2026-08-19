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19.08.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Kurseinbussen

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Kurseinbussen

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 464,25 USD ab.

AMD
374.35 CHF -4.10%
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Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 464,25 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. Bei 462,60 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 485,90 USD. Zuletzt wechselten 2'679'932 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 584,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,24 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 67,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.69 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3963 19.03.2027 157049913
Long 12.4504 18.12.2026 156468402
Long 24.133 18.12.2026 157532641
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1145 11.97 156742315
Long 12.4504 5.79 158785981
Long 20.1899 2.53 159436588
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9288 12.11 158786575
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.07 149415741
Long 10 -12.43 158688162
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
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