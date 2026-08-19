AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Kurseinbussen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,2 Prozent auf 464,25 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. Bei 462,60 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 485,90 USD. Zuletzt wechselten 2'679'932 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 584,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,24 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 67,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 11.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.69 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Cathie Wood justiert Tech-Aktien neu: Aufstockung bei NVIDIA und Cloudflare, Rückzug bei AMD und Palantir

AMD oder Intel? Bei dieser KI-Aktie könnte bis 2027 deutlich mehr drin sein

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren abgeworfen