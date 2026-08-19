AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag mit Einbussen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 464,48 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 463,12 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 485,90 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1'207'925 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 584,70 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 25,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 149,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 67,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 1,38 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.54 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7.69 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 7,64 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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