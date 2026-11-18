Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,9 Prozent im Plus bei 518,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'325 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 523,50 USD. Bei 510,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3'595'848 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 658,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,13 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 188,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 63,66 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 03.11.2026 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,75 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.02.2027 präsentieren.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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