Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 513,72 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'332 Punkten tendiert. Bei 519,76 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 510,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'503'260 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 658,52 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 188,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 03.11.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,75 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 13.38 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 9.25 Mrd. USD umsetzen können.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,08 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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