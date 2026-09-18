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18.09.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Plus
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 549,24 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 549,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'622 Punkten liegt. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 552,90 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 548,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'748'472 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 584,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 149,85 USD. Dieser Wert wurde am 19.09.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 72,72 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,63 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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