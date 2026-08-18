AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend massiv unter Druck

Um 20:26 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 475,89 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'701 Punkten realisiert. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 475,00 USD. Bei 488,69 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3'354'528 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 584,70 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 149,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 68,64 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 04.08.2026 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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