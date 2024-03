AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) wird am Nachmittag ausgebremst

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 190,19 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 5'168 Punkten steht. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 188,05 USD. Bei 193,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 3'503'876 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 09.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 227,29 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 16,32 Prozent niedriger. Bei 81,02 USD erreichte der Anteilsschein am 04.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD gegenüber 0,69 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 6'168,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5'599,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,70 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Walter Meier verkauft Bereich Tools