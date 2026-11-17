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17.11.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verzeichnet am Dienstagabend Verluste
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 492,04 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 2,4 Prozent auf 492,04 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'328 Punkten realisiert. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 480,53 USD nach. Mit einem Wert von 511,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 3'491'216 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 658,52 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Bei 188,24 USD erreichte der Anteilsschein am 04.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 61,74 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.25 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.02.2027 präsentieren.
In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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