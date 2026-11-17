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17.11.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 502,73 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 502,73 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'384 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 497,80 USD. Bei 511,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1'370'346 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 658,52 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 30,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Mit Abgaben von 62,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 13.38 Mrd. USD gegenüber 9.25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 02.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 8,07 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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