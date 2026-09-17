AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Kursfeuerwerk

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 6,5 Prozent auf 545,75 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'637 Punkten steht. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 551,40 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 534,93 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'663'228 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 584,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,85 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 72,54 Prozent wieder erreichen.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11.54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 10 Jahren verdient

Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte

Aktien von AMD, Super Micro und Micron im Sinkflug: Jetzt verkaufen oder die Chance nutzen?