Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 4,8 Prozent auf 508,38 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'422 Punkten notiert. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 502,22 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 503,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4'768'315 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 658,52 USD an. 29,53 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 188,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 62,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 13.38 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.25 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 8,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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