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16.11.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,5 Prozent bei 510,00 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 4,5 Prozent auf 510,00 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'455 Punkten steht. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 502,22 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 503,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'388'445 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 658,52 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 29,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.03.2026 (188,24 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 63,09 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,46 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 02.02.2027 gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 8,07 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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