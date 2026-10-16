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16.10.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit kräftigen Verlusten

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,0 Prozent auf 534,11 USD.

AMD
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,0 Prozent auf 534,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'649 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 531,71 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 547,72 USD. Zuletzt wechselten 2'782'881 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 658,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,29 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 64,76 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,38 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 02.11.2027.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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