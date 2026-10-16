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16.10.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verbilligt sich am Freitagnachmittag

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verbilligt sich am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,3 Prozent auf 543,68 USD abwärts.

AMD
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Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,3 Prozent auf 543,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'734 Punkten liegt. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 540,10 USD nach. Bei 547,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 1'370'178 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (658,52 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 188,24 USD ab. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 188,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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