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16.09.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochabend im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 522,38 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 522,38 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'607 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 527,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 517,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'550'879 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 584,70 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 11,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,85 USD. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 248,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.69 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,63 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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