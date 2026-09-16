AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 523,84 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 525,44 USD an. Bei 517,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'172'123 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 584,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 19.09.2025 auf bis zu 149,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 71,39 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie eingenommen. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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